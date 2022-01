Il Santo che si affidava sempre a San Giuseppe con questa Preghiera (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un Santo che considerava San Giuseppe come un vero e proprio maestro di spiritualità. A lui raccomandava le anime di coloro che gli venivano affidate e, sempre a lui, recitava questa Preghiera. Una fede grande verso San Giuseppe Il particolare amore che questo Santo aveva per lui era senza paragoni. San Giuseppe era uno dei L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 24 gennaio 2022) Unche considerava Sancome un vero e proprio maestro di spiritualità. A lui raccomandava le anime di coloro che gli venivano affidate e,a lui, recitava. Una fede grande verso SanIl particolare amore che questoaveva per lui era senza paragoni. Sanera uno dei L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Pontifex_it : La #ParoladiDio è il faro che guida il percorso sinodale avviato in tutta la Chiesa. Mentre ci impegniamo ad ascolt… - albertoangela : Il prato senza erba, il Caffè senza porte, il Santo senza nome. Al contrario di quello che recita questo detto, Pad… - elio_vito : No vabbè, io sono cattolico, ma qui si esagera, non è un fake, l’ho ricevuta davvero, la mail per la Santa Messa pe… - CameliaLadi : @LaMaiNaGioia Dion santo... Lavori pochi mesi all'anno perché c'è posta non è x tutto l'anno. E prendi più soldi d… - PANJ4KES : che pazienza, non mi bastava l'ansia per l'esame di domani eh cristo santo -