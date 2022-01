Il principe William consola un bambino orfano parlandogli di Lady Diana (Di lunedì 24 gennaio 2022) Era da tempo che il principe William e Kate Middleton desideravano fare visita al centro Church on the Street a Burnley, nel Lancashire. I Duchi di Cambridge sono rimasti colpiti da questa charity, creata in una palestra dismessa, dopo aver visto un servizio della BBC, e il 21 gennaio sono finalmente riusciti a raggiungerla. Ed è proprio qui che hanno conosciuto Deacon Glover, un ragazzino di undici anni che ha in comune con il principe un doloroso passato: il bambino, infatti, ha perso la madre Grace Taylor, scomparsa nel 2021 a soli 28 anni. Deacon ha ammesso di essere rimasto deluso nel vedere l’erede al trono e la moglie varcare la soglia del centro: con indosso la maglietta della sua squadra del cuore, il ragazzo sperava che la visita a sorpresa di cui tanto si parlava riguardasse dei calciatori. Ma sono bastate ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 24 gennaio 2022) Era da tempo che ile Kate Middleton desideravano fare visita al centro Church on the Street a Burnley, nel Lancashire. I Duchi di Cambridge sono rimasti colpiti da questa charity, creata in una palestra dismessa, dopo aver visto un servizio della BBC, e il 21 gennaio sono finalmente riusciti a raggiungerla. Ed è proprio qui che hanno conosciuto Deacon Glover, un ragazzino di undici anni che ha in comune con ilun doloroso passato: il, infatti, ha perso la madre Grace Taylor, scomparsa nel 2021 a soli 28 anni. Deacon ha ammesso di essere rimasto deluso nel vedere l’erede al trono e la moglie varcare la soglia del centro: con indosso la maglietta della sua squadra del cuore, il ragazzo sperava che la visita a sorpresa di cui tanto si parlava riguardasse dei calciatori. Ma sono bastate ...

