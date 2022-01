Il primo giorno di votazioni per il Quirinale è andato come da copione (Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI - Si conclude con una (prevista) fumata nera il primo scrutinio per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. La maggioranza delle forze politiche, tranne poche eccezioni, nel pieno delle trattative per tentare di raggiungere un'intesa su un nome il più condiviso possibile, hanno scelto la linea 'attendista', quella che consente di non scoprire le carte ed evitare di indicare candidati di bandiera. Dal Pd a M5s, da FdI a Lega e Forza Italia fino a Leu e Italia viva, tutti hanno dato mandato ai rispettivi grandi elettori di votare scheda bianca. Tanto che le operazioni di voto procedono più rapidamente del previsto e a più riprese il presidente Roberto Fico è costretto a sospendere la seduta per attendere che 'scatti' la fascia oraria successiva. Proprio per garantire la massima sicurezza sanitaria anti Covid, infatti, i grandi elettori ... Leggi su agi (Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI - Si conclude con una (prevista) fumata nera ilscrutinio per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. La maggioranza delle forze politiche, tranne poche eccezioni, nel pieno delle trattative per tentare di raggiungere un'intesa su un nome il più condiviso possibile, hanno scelto la linea 'attendista', quella che consente di non scoprire le carte ed evitare di indicare candidati di bandiera. Dal Pd a M5s, da FdI a Lega e Forza Italia fino a Leu e Italia viva, tutti hanno dato mai rispettivi grandi elettori di votare scheda bianca. Tanto che le operazioni di voto procedono più rapidamente del previsto e a più riprese il presidente Roberto Fico è costretto a sospendere la seduta per attendere che 'scatti' la fascia oraria successiva. Proprio per garantire la massima sicurezza sanitaria anti Covid, infatti, i grandi elettori ...

