Il nuovo incubo degli anziani: il trucco delle monetine per rubargli tutto. Tre stranieri arrestati a Torino (Di lunedì 24 gennaio 2022) Derubavano donne anziane distraendole con un trucco: lanciavano sull'asfalto monetine e banconote e un complice si impossessava della borsa incustodita sul sedile anteriore dell'auto. Il trucco è stato, però, notato dai carabinieri di Susa che hanno fermato la banda. Si tratta di tre peruviani, di 25, 30 e 36 anni, accusati di furto aggravato in concorso. La tecnica della monetina, banale ma micidiale quanto ingannevole, viene utilizzata spesso nelle grandi città, soprattutto in prossimità delle Poste o delle banche dove gli anziani si recano a prelevare i soldi della pensione, in auto, per chi ce la fa da soli, o accompagnati da badanti o da parenti. Il trucco della monetina che inganna gli anziani Nei giorni scorsi i militari, che ...

