Il mondo sconosciuto di un’atleta, Federica Pellegrini mostra cos’è lo sport a riflettori spenti (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’adattamento è una tua forza. Sembra che ti complichi la vita per metterti in condizione di tirar fuori tutto quello che hai. È la frase che Bruna la psicologa di Federica Pellegrini le dice al telefono, in viva voce, dopo che lei ha fallito il tempo di qualificazione olimpica nei 100 metri stile libero. È una delle frasi che caratterizzano “Underwater” un documentario ben studiato e ben realizzato, che apre squarci tanto inediti quanto interessanti sull’universo sconosciuto di un campione, in generale di un atleta: la sua vita quando i riflettori sono spenti, il lavoro quotidiano, le ansie, i dubbi, il carico di aspettative che vengono affrontati per arrivare al top alla gara clou quando noi spettatori, dall’altra parte della barricata, accendiamo la tv e ci concentriamo per un paio di minuti, e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’adattamento è una tua forza. Sembra che ti complichi la vita per metterti in condizione di tirar fuori tutto quello che hai. È la frase che Bruna la psicologa dile dice al telefono, in viva voce, dopo che lei ha fallito il tempo di qualificazione olimpica nei 100 metri stile libero. È una delle frasi che caratterizzano “Underwater” un documentario ben studiato e ben realizzato, che apre squarci tanto inediti quanto interessanti sull’universodi un campione, in generale di un atleta: la sua vita quando isono, il lavoro quotidiano, le ansie, i dubbi, il carico di aspettative che vengono affrontati per arrivare al top alla gara clou quando noi spettatori, dall’altra parte della barricata, accendiamo la tv e ci concentriamo per un paio di minuti, e ...

