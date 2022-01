Il grande ex: “La Juventus ha fatto meglio del Milan!” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Fabio Capello ai microfoni di Radio Anch’io Sport ha parlato della sfida di ieri sera tra Milan e Juventus terminata 0-0. “Solo 0-0 fra Milan e Juventus? Ho comunque visto una crescita dei bianconeri come squadra e mentalità, ho visto Dybala cercare di recuperare palloni e fare contrasti, cosa che non vedevo da tempo. Il Milan si è basato solo sulle giocate di Leao e Theo in verticale, è andato leggermente in affanno nel gioco. Insomma, ho visto meglio la Juve rispetto al Milan, che pensavo potesse fare qualcosa in più”. Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Milan“Da un po’ di tempo la Juventus è più squadra, e questo è molto importante, ci sono delle basi su cui puntare anche quest’anno per raggiungere chi è davanti. Finalmente si vede il lavoro di Allegri. Quando la Juve ritrova questa ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 24 gennaio 2022) Fabio Capello ai microfoni di Radio Anch’io Sport ha parlato della sfida di ieri sera tra Milan eterminata 0-0. “Solo 0-0 fra Milan e? Ho comunque visto una crescita dei bianconeri come squadra e mentalità, ho visto Dybala cercare di recuperare palloni e fare contrasti, cosa che non vedevo da tempo. Il Milan si è basato solo sulle giocate di Leao e Theo in verticale, è andato leggermente in affanno nel gioco. Insomma, ho vistola Juve rispetto al Milan, che pensavo potesse fare qualcosa in più”. Fabio Capello, ex allenatore die Milan“Da un po’ di tempo laè più squadra, e questo è molto importante, ci sono delle basi su cui puntare anche quest’anno per raggiungere chi è davanti. Finalmente si vede il lavoro di Allegri. Quando la Juve ritrova questa ...

