Il golpe in Burkina Faso: i militari arrestano il presidente Kabore – Il video

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il presidente del Burkina Faso Christian Roch Kabore è stato arrestato nella capitale Ouagadougou da alcuni militari che si sono ammutinati. Lo scrivono i media locali: i soldati hanno chiesto a Kabore di firmare le sue dimissioni entro 72 ore. Nelle prossime ore è atteso un comunicato dei militari, che hanno chiesto al governo maggiori mezzi per contrastare il terrorismo e cambiamenti all'interno dello Stato Maggiore. Intanto è stato introdotto il coprifuoco dalle 8 di sera alle 5 di mattina. video da: Twitter

Leggi anche: Burkina Faso, giustiziati tre giornalisti europei. Tra le vittime David Beriain, autore dell'inchiesta 'Il mondo dei narcos'

