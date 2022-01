Il Giornale su Milan-Juve: la grande bruttezza, per fortuna allo stadio c’erano solo 5mila spettatori (Di lunedì 24 gennaio 2022) Su Il Giornale Franco Ordine commenta la triste partita di ieri sera tra Milan e Juventus. “Milan-Juve ovvero la grande bruttezza. Calcio d’antan, fatto di molti scontri, di tanti falli, di un gran numero di duelli fisici e di rare prodezze stilistiche che consegnano agli archivi uno 0 a 0 davvero modesto nello spettacolo”. Per fortuna che allo stadio erano stati ammessi solo 5mila spettatori, continua. “A questo punto forse non è da considerare una cattiveria la scelta di restringere ai 5 mila gli spettatori. Avrebbero speso una fortuna per assistere a questa sfida che ha il merito di consegnare virtualmente all’Inter un altro ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 24 gennaio 2022) Su IlFranco Ordine commenta la triste partita di ieri sera trantus. “ovvero la. Calcio d’antan, fatto di molti scontri, di tanti falli, di un gran numero di duelli fisici e di rare prodezze stilistiche che consegnano agli archivi uno 0 a 0 davvero modesto nello spettacolo”. Percheerano stati ammessi, continua. “A questo punto forse non è da considerare una cattiveria la scelta di restringere ai 5 mila gli. Avrebbero speso unaper assistere a questa sfida che ha il merito di consegnare virtualmente all’Inter un altro ...

