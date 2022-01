Il giallo del tutor assente “per malattia” nel giorno della morte di Lorenzo Parelli (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tre giorni dopo la tragedia all’interno dell’azienda Burimec di Lauzacco, a Pavia di Udine, proseguono le indagini per chiarire non tanto le cause della morte del giovane Lorenzo Parelli, ma il rispetto di tutte le norme di sicurezza per quello che è stato l’ennesimo decesso sul lavoro. E, a differenza di molti altri casi in cui l’eco mediatica si è spenta nel giro di qualche ora di indignazione, questa volta il caso ha fatto più rumore: a morire è stato un giovane di 18 anni, impegnato nell’ultimo giorno del suo tirocinio per completare il suo percorso nel progetto di alternanza Scuola-Lavoro. Lorenzo Parelli, il giallo del tutor assente nel giorno dell’incidente La famiglia e l’intera comunità di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tre giorni dopo la tragedia all’interno dell’azienda Burimec di Lauzacco, a Pavia di Udine, proseguono le indagini per chiarire non tanto le causedel giovane, ma il rispetto di tutte le norme di sicurezza per quello che è stato l’ennesimo decesso sul lavoro. E, a differenza di molti altri casi in cui l’eco mediatica si è spenta nel giro di qualche ora di indignazione, questa volta il caso ha fatto più rumore: a morire è stato un giovane di 18 anni, impegnato nell’ultimodel suo tirocinio per completare il suo percorso nel progetto di alternanza Scuola-Lavoro., ildelneldell’incidente La famiglia e l’intera comunità di ...

