Il dt della Nazionale: «Sofia Goggia in pista vuole il sangue e qualche volta ci rimette lei» (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sofia Goggia si è infortunata. È caduta nel Super G di Cortina d’Ampezzo e ora rischia di saltare le Olimpiadi. La polemica ora è sul suo stile, gli sciatori da salotto la vorrebbero meno audace. La Stampa intervista Gianluca Rulfi direttore tecnico della Nazionale di sci. Poteva fare calcoli nel superG? «No. È un’agonista nata e al cancelletto va per gareggiare non per passeggiare. In pista vuole il sangue e qualche volta ci rimette lei». «Ha fatto un errore prima della curva e si è inclinata troppo. Lì c’era scarsa visibilità, è stata sfortunata». Quindi non poteva rallentare… «No, se scali la marcia a 100 chilometri all’ora rischi di far peggio. Mi rendo conto che dall’esterno possa ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 24 gennaio 2022)si è infortunata. È caduta nel Super G di Cortina d’Ampezzo e ora rischia di saltare le Olimpiadi. La polemica ora è sul suo stile, gli sciatori da salotto la vorrebbero meno audace. La Stampa intervista Gianluca Rulfi direttore tecnicodi sci. Poteva fare calcoli nel superG? «No. È un’agonista nata e al cancelletto va per gareggiare non per passeggiare. Inilcilei». «Ha fatto un errore primacurva e si è inclinata troppo. Lì c’era scarsa visibilità, è stata sfortunata». Quindi non poteva rallentare… «No, se scali la marcia a 100 chilometri all’ora rischi di far peggio. Mi rendo conto che dall’esterno possa ...

