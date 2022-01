Il decesso in campo di Apolinario non è collegato al vaccino anti-Covid

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : decesso campo

facta.news

...effettuato il riscontro diagnostico per chiarire con la massima precisione le cause del. Il ... Sulcondividiamo momenti meravigliosi e delusioni, perché siamo una squadra, oserei dire ...Dopo aver ritrovato l'uomo all'interno di unrecintato al confine con l'autostrada, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il. Sul corpo non vi erano segni visibili ...Davanti a un evento patologico come un’epidemia di malattia infettiva si deve rispondere al più presto. Servono provvedimenti per eliminare o ridurre i danni dell’epidemia e, quindi, ...Ieri mattina la notizia ha cominciato a propagarsi velocemente a Lido, a Venezia, ma non solo. Parlava del recupero di un corpo senza vita da parte dei ...