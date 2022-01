Il crollo di Federico Fashion Style: “La mia compagna è quasi morta durante la fecondazione assistita” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ospite a Verissimo l’imprenditore Federico Fashion Style ha iniziato un libero sfogo sulle difficoltà del parto della moglie. Le critiche sulla sua sessualità gli scivolano addosso, finche non toccano la sua famiglia A “Verissimo”, domenica 23 gennaio, Federico Fashion Style si è raccontato al 100% tra successi, futuri obiettivi e identità sessuale. Ha dovuto affrontare un pubblico che lo critica perché i lustrini, le piume, il look metrosexual, secondo il web, sono indicativi di una omosessualità negata. Ma ciò che veramente lo turba sono stati pericoli che ha corso la sua compagna durante il parto. Varie critiche, chiacchiericci, scetticismi davanti ai quali l’imprenditore ed ex ballerino di “Ballando con le Stelle” ha sempre fatto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ospite a Verissimo l’imprenditoreha iniziato un libero sfogo sulle difficoltà del parto della moglie. Le critiche sulla sua sessualità gli scivolano addosso, finche non toccano la sua famiglia A “Verissimo”, domenica 23 gennaio,si è raccontato al 100% tra successi, futuri obiettivi e identità sessuale. Ha dovuto affrontare un pubblico che lo critica perché i lustrini, le piume, il look metrosexual, secondo il web, sono indicativi di una omosessualità negata. Ma ciò che veramente lo turba sono stati pericoli che ha corso la suail parto. Varie critiche, chiacchiericci, scetticismi davanti ai quali l’imprenditore ed ex ballerino di “Ballando con le Stelle” ha sempre fatto ...

