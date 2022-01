(Di lunedì 24 gennaio 2022) Anche perè arrivato il. La bella modella campana, dentro la sauna del Grande Fratello Vip con Sophie Codegoni e Jessica Selassiè, ha avuto un momento di sconforto scoppiando a piangere. Ildial Grande Fratello Vip “Non hai un carattere di merd*, sei un po’ diffidente, hai i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Il crollo di Federica Calemme al GF Vip: “Sono sempre molto distaccata…” – VIDEO - Giovannid_22 : @Ans97Leo Sempre troppo comodo dare la colpa a chi vota Federica per via di Gianmaria Chiedetevi piuttosto perché… - creepypaola : federica sta avendo un crollo mentale su hsm da tipo tre giorni -

Ultime Notizie dalla rete : crollo Federica

Il Sussidiario.net

Sophie Codegoni ha avuto un. Dopo lo scontro con Alessandro Basciano , la modella si è confidata con Miriana Trevisan, ...lo asfalta "questa sfigata ti piaceva e te la limonavi" Anche...... anche di fronte ai continui rifiuti (non meritati) di Soleil (che vive poi anche unsul ... Soleil Sorge,Calemme e Kabir BediFederica Calemme ha un crollo nella Casa del Grande Fratello Vip: il suo pensiero va alla sorella nei confronti della quale è sempre stata molto distaccata.Presunta distorsione al ginocchio sinistro per la campionessa azzurra, allarme a pochi giorni dalle Olimpiadi di Pechino. Altro successo italiano in coppa del ...