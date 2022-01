Il Comune di Santa Marinella e il Polo Museale Civico omaggiano Dante e Virgilio (Di lunedì 24 gennaio 2022) Santa Marinella – Il prossimo 27 gennaio alle ore 17.00 nella nuova Aula Consiliare “Silvio Caratelli”, il Comune di Santa Marinella renderà omaggio a Dante e Virgilio con il reading multimediale tratto dalla Divina Commedia e dall’Eneide “Dante incontra Virgilio” di e con Agostino De Angelis. L’appuntamento promosso dal Comune di Santa Marinella e dal Polo Museale Civico su un progetto della Regione Lazio è organizzato dalle Associazioni Gatc e Archèo Theatron, tratterà il tema del viaggio attraverso il racconto della fuga di Enea da Troia e della sua venuta sulle rive del Tevere, nella terra dove il Fato ha stabilito che i suoi ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 24 gennaio 2022)– Il prossimo 27 gennaio alle ore 17.00 nella nuova Aula Consiliare “Silvio Caratelli”, ildirenderà omaggio acon il reading multimediale tratto dalla Divina Commedia e dall’Eneide “incontra” di e con Agostino De Angelis. L’appuntamento promosso daldie dalsu un progetto della Regione Lazio è organizzato dalle Associazioni Gatc e Archèo Theatron, tratterà il tema del viaggio attraverso il racconto della fuga di Enea da Troia e della sua venuta sulle rive del Tevere, nella terra dove il Fato ha stabilito che i suoi ...

