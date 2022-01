Il caso Over, l’impresa italiana che purifica l’aria dai virus (Di lunedì 24 gennaio 2022) Quando si parla di innovazione, l’immaginario ci porta a ipertecnologie e strutture fantascientifiche: forse, oltre che una costruzione fantastica, è anche una buona scusa per fare qualcosa di difficilmente raggiungibile. Poi capita di scoprire nel fermento dell’inventiva italiana, tra startup e spin-off universitari, che c’è chi ha capito che innovare vuol dire innanzitutto mettere a terra buone idee. Nel modo più semplice possibile. Da un mese, l’Università La Sapienza di Roma e l’Università dell’Insubria di Varese hanno tra le mani qualcosa che nasce proprio da questo presupposto e, come la famosa lampadina che rappresenta l’idea, si propone a illuminare una via nelle nebbie della pandemia nelle quali ci muoviamo da due anni. Sì, perché AirFrame Crossfield (così si chiama), brevettato da Over, non è solo un’invenzione, ma anche l’intuizione di ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Quando si parla di innovazione, l’immaginario ci porta a ipertecnologie e strutture fantascientifiche: forse, oltre che una costruzione fantastica, è anche una buona scusa per fare qualcosa di difficilmente raggiungibile. Poi capita di scoprire nel fermento dell’inventiva, tra startup e spin-off universitari, che c’è chi ha capito che innovare vuol dire innanzitutto mettere a terra buone idee. Nel modo più semplice possibile. Da un mese, l’Università La Sapienza di Roma e l’Università dell’Insubria di Varese hanno tra le mani qualcosa che nasce proprio da questo presupposto e, come la famosa lampadina che rappresenta l’idea, si propone a illuminare una via nelle nebbie della pandemia nelle quali ci muoviamo da due anni. Sì, perché AirFrame Crossfield (così si chiama), brevettato da, non è solo un’invenzione, ma anche l’intuizione di ...

Advertising

pesorati : Dai dati rainews sembra che ogni 20 gg vi siano un milione di prime somministrazione in più, specie nella fascia ov… - Martina83992383 : RT @lisboaalmando: Nessuno sta facendo over party a caso è soprattutto non solo a Barù. Si può dire che è abbastanza brutto come ignorino l… - lisboaalmando : Nessuno sta facendo over party a caso è soprattutto non solo a Barù. Si può dire che è abbastanza brutto come ignor… - Guardamiiii : @robertosabatin4 @Cartabellotta @GuidoCrosetto Quelli che muoiono perché non vaccinati non contano niente .... Loro… - simo_zedd : È partita a caso Never Really Over, con l’inizio “I’m losing my self control” ed eccomi qua a frignare -