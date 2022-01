“Il Cantiere del 900”: scoprire Bergamo con gli strumenti degli storici (Di lunedì 24 gennaio 2022) Comincia sabato 29 gennaio un ciclo di incontri gratuiti presso il Museo delle Storie di Città Alta attraverso i fatti, i luoghi, le voci, la vita del XX secolo, a partire dal territorio bergamasco Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Comincia sabato 29 gennaio un ciclo di incontri gratuiti presso il Museo delle Storie di Città Alta attraverso i fatti, i luoghi, le voci, la vita del XX secolo, a partire dal territorio bergamasco

Ultime Notizie dalla rete : Cantiere del Aperta la votazione per il Battesimo di Gesù! Ogni cittadino può condividere e contribuire a dare valore ai progetti che si stanno realizzando in tutta Italia grazie all'Art Bonus Il cantiere del restauro del Battesimo di Cristo di Cesare Turco visitabile presso la Soprintendenza ABAP Napoli a Palazzo Reale Come ogni anno Art Bonus, progetto del Ministero della Cultura per la ...

San Giustino, castello Bufalini pronto a rifarsi il look Siamo a conoscenza, grazie ad un costante rapporto con la Direttrice Museale, che altri importanti lavori sono in cantiere , tra questi il ripristino del roseto antico e la manutenzione del giardino, ...

Cantiere del Pardo pora in acqua il nuovo VanDutch 56, di lusso | www.pressmare.it/ pressmare.it RIFORMA PENSIONI/ 7 febbraio nuovo tavolo Governo-sindacati: cosa potrà succedere Riforma pensioni, le novità "congelate" dal voto Quirinale: il 7 febbraio il nuovo tavolo con i sindacati e la risposta del Ministro Orlando sulle proposte ...

Lavori fognari: via De Bonis chiusa al traffico, possibili sensi unici su corso Mameli VERBANIA - 24-01-2022 -- L'amministrazione comunale avvisa che sono in corso da oggi e sino al 28 gennaio lavori di pulizia della rete fognaria, nel tratto da corso Mameli - Villa Caramora fino all’al ...

