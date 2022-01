Il Cantante Mascherato | Milly Carlucci svela tutte le maschere della nuova edizione

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Tornerà in onda il prossimo 11 febbraio la terzade Il. Lo show vedrà anche quest’annoal timone del programma, anche se c’è qualche novità rispetto lo scorso anno. Tra la giuria, infatti, c’è stato qualche cambiamento. Per questastagione restano confermati solo Flavio Insinna, Caterina Balivo e Francesco … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

ilgiornalistaa : Il Cantante Mascherato 3, Milly Carlucci svela le 12 maschere della nuova edizione: tutte le anticipazioni - zazoomblog : Il Cantante Mascherato 3: ecco tutte le maschere - #Cantante #Mascherato #tutte #maschere - laurasss15 : RT @chetempochefa: 'Sono la cugina di Hell Raton… El Ratin…non mi hanno preso al Cantante Mascherato perché hanno già un Gatto nel cast e n… - Tony969696 : RT @TV_Italiana: Le ultime sei maschere de #ilCantanteMascherato 3: ecco a cosa sono ispirate. - Tony969696 : RT @BITCHYFit: Il Cantante Mascherato, svelate le 12 maschere ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Cantante Mascherato

Iltorna in tv a febbraio. La data d'inizio è fissata al prossimo venerdì 11 febbraio, per un totale di sei puntate. Sui social network Milly Carlucci ha svelato i nomi delle dodici ...Il, lo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci , prenderà il via con la sua terza edizione il prossimo 11 febbraio, nel prime time del venerdì. Nuovi Vip sono pronti a calarsi nelle ...Manca poco alla partenza de Il Cantante Mascherato, intanto la Carlucci svela sui social tutte le maschere che saliranno sul palco.Torna venerdì 11 febbraio Il Cantante Mascherato. Il fortunato show Rai condotto da Milly Carlucci e giunto alla sua terza edizione terrà compagnia ai telespettatori per ben ...