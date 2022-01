Il Caffè degli Artisti | le anticipazioni di lunedì 24 gennaio

Leggi su zon

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Ilsta per tornare: in onda ognia partire dalle 22 su Odeon TV, canale 177 del digitale terrestre, nella puntata del 24ci saranno tantissimi ospiti. A condurre, Antonio Delle Donne, reduce dal grande successo di Tali e Quali su Rai 1, che sarà come sempre affiancato da Sylvie Lubamba. La sigla è affidata alla ballerina Alice Santucci. Come ogni settimana ci saranno la giornalista ed opinionista Veronica Sgaramella. Presente anche la speaker radiofonica di Radio Roma Giovanna del Vino. Presenti in studio, anche lo sceneggiatore e scrittore Valerio Molinaro che ha presentato il corto Effetto Pipistrello dove sono protagonisti dei ragazzi ipovedenti, Daniele Garipoli e l’attrice Veronica Genovese. Protagonisti anche alcuniche si ...