I vescovi di Ucraina e Polonia sulle tensioni con la Russia | ' No alla guerra | risolvere la crisi con l' accordo'

Advertising

tittimaestra : RT @globalistIT: - globalistIT : - xRytel : RT @acistampa: #Ucraina: un appello congiunto dei vescovi polacchi ed ucraini per scongiurare la pace nel paese ed evitare un conflitto che… - jimihendrix1980 : RT @EwtnItalia: Potrebbe distruggere l'eredità di molte generazioni che hanno costruito un ordine pacifico e l'unità in Europa, è l'appello… - MonicaxRios : RT @EwtnItalia: Potrebbe distruggere l'eredità di molte generazioni che hanno costruito un ordine pacifico e l'unità in Europa, è l'appello… -

Ultime Notizie dalla rete : vescovi Ucraina

No alla guerra trae Russia e idella Polonia e dell'hanno firmato un documento congiunto. 'Ogni guerra è una disgrazia e non può mai essere un modo appropriato per risolvere i problemi ...... all'". In questo contesto, Bassetti ha rilanciato la scelta della Chiesa italiana di promuovere l'Incontro sul Mediterraneo che riunirà a Firenze, dal 23 al 27 febbraio,e sindaci di ..."Ogni guerra è una disgrazia e non può mai essere un modo appropriato per risolvere i problemi internazionali. È sempre una sconfitta per l’umanità”. Ad affermarlo in un comunicato congiunto sono i ve ...Forti delle precedenti esperienze ci rivolgiamo con un appello ai governanti affinché si astengano da azioni belliche. La guerra è sempre una sconfitta dell'umanità - hanno scritto i Vescovi Cattolici ...