I tabaccai minacciano lo sciopero contro l’obbligo di Green pass | “Governo senza buon senso”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 24 gennaio 2022)sul piede di guerrail: nei loro in negozi transitano circa 13 milioni italiani al giorno. La carta verde imposta per entrare come sancito dal Cdm del 21 gennaio scorso è una follia.la quale sono pronti a scioperare. Ad annunciare la possibilità di dare corpo alla protesta e di abbassare, in data da destinarsi, tutte le saracinesche è la Giunta Nazionale della Federazione Italiana. Che si è riunita oggi a Roma. “Abbiamo avviato una trattativa con ile a breve incontreremo il sottosegretario alla salute Andrea Costa che ha mostrato attenzione alle nostre rivendicazioni”, ha detto il presidente della Federazione Italiana, Giovanni Risso. C’è qualche spiraglio per un ripensamento. Molto ...