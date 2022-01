I profili TikTok che sponsorizzano le foto dei camorristi sono solo una delle ultime trovate (Di lunedì 24 gennaio 2022) «Un vero e proprio album dei clan»: a fare presente per primo la questione è il consigliere regionale per la Lega in Campania. Tramite questi profili vengono mostrate le fotografie a sfilare – in una sorta di album che vede le figurine camorristi su TikTok sfilare davanti agli occhi di chi guarda i video – di una serie di membri delle cosche di Napoli Nord. In particolare si tratta della cosca della Vanella Grassi e della cosca degli Amato-Pagano. LEGGI ANCHE >>> I video che negano il cambiamento climatico su TikTok hanno 1,53 milioni di visualizzazioni Le figurine camorristi su TikTok, o profili che invitano alla condivisione I profili TikTok in questione, che attualmente ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 24 gennaio 2022) «Un vero e proprio album dei clan»: a fare presente per primo la questione è il consigliere regionale per la Lega in Campania. Tramite questivengono mostrate legrafie a sfilare – in una sorta di album che vede le figurinesusfilare davanti agli occhi di chi guarda i video – di una serie di membricosche di Napoli Nord. In particolare si tratta della cosca della Vanella Grassi e della cosca degli Amato-Pagano. LEGGI ANCHE >>> I video che negano il cambiamento climatico suhanno 1,53 milioni di visualizzazioni Le figurinesu, oche invitano alla condivisione Iin questione, che attualmente ...

