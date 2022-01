I paragoni tra la Russia e il bullismo. Le mosse della Nato al confine ucraino (Di lunedì 24 gennaio 2022) Bruxelles. La Nato ha annunciato l’invio di aerei e navi nei paesi alla sua frontiera orientale per rafforzare la deterrenza nei confronti della Russia, ma l’Unione europea fatica a dimostrare la sua credibilità di fronte alla sfida lanciata da Vladimir Putin all’architettura di sicurezza dell’Europa. “La Nato continuerà a prendere tutte le misure necessarie a proteggere e difendere tutti gli Alleati”, ha detto il segretario generale, Jens Stoltenberg: “Risponderemo sempre a qualsiasi deterioramento del nostro ambiente di sicurezza”. Intanto i ministri degli Esteri dell’Ue discutevano con Antony Blinken. Ma tra i 27 non c’è ancora consenso su cosa vogliano dire “sanzioni massicce” e quando farle scattare. Dopo il Consiglio Affari esteri dell’Ue, Joe Biden ha convocato una riunione in teleconferenza con i leader ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 24 gennaio 2022) Bruxelles. Laha annunciato l’invio di aerei e navi nei paesi alla sua frontiera orientale per rafforzare la deterrenza nei confronti, ma l’Unione europea fatica a dimostrare la sua credibilità di fronte alla sfida lanciata da Vladimir Putin all’architettura di sicurezza dell’Europa. “Lacontinuerà a prendere tutte le misure necessarie a proteggere e difendere tutti gli Alleati”, ha detto il segretario generale, Jens Stoltenberg: “Risponderemo sempre a qualsiasi deterioramento del nostro ambiente di sicurezza”. Intanto i ministri degli Esteri dell’Ue discutevano con Antony Blinken. Ma tra i 27 non c’è ancora consenso su cosa vogliano dire “sanzioni massicce” e quando farle scattare. Dopo il Consiglio Affari esteri dell’Ue, Joe Biden ha convocato una riunione in teleconferenza con i leader ...

