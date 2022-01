I Maneskin posticipano le date del tour a causa del Covid | “Estremamente dispiaciuti” L’annuncio sui social – Video

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Ihanno posticipato ileuropeo “Loud Kids on’22” e ilitaliano nei palazzetti dello sport per colpa del. Ad annunciarlo la stessa band in unpubblicato sui. Nella clip il frontman, Damiano, dà la triste notizia: “Ciao a tutti, siamo moltodi comunicarvi che dobbiamo rimandare l’interodella situazione. Non possiamo garantire tutte leperché ogni Paese ha le sue regole. E dobbiamo attenerci a questo, ovviamente, perché vogliamo che i nostri concerti si tengano in totale sicurezza per tutti e ora sfortunatamente non è possibile”. “Vi faremo sapere il prima possibile quando si terranno – prosegue il frontman, ...

