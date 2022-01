I Maneskin posticipano il tour europeo e quello italiano

(Di lunedì 24 gennaio 2022) ROMA – A causa dello stato attuale di eventi causati dalla pandemia Covid-19 in corso, è “con profondo rammarico” che i Måneskin annunciano il posticipo delle date del loro‘Loud kids on’22’ e delnei Palazzi dello Sport. I possessori dei biglietti riceveranno un aggiornamento sulle nuove date entro il 1 marzo 2022. “A causa della concreta impossibilità di esibirsi in ogni Paese secondo il programma del– si legge in una nota – e dal momento che alcuni di essi stanno ancora affrontando le restrizioni per contrastare la pandemia, è diventato difficile rispettare impegni e tempistiche delcome inizialmente pianificate. La priorità assoluta per i Måneskin e per Vivo Concerti è quella di garantire la totale sicurezza di tutti, con ...

In un post sui social che annuncia il posticipo del Tour, iscrivono: 'Ciao a tutti, siamo molto dispiaciuti di comunicarvi che dobbiamo rimandare l'intero tour a causa della situazione ...