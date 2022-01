“Ho dovuto vendere le mie figlie | poi i miei reni” | nuove drammatiche testimonianze dall’Afghanistan

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 24 gennaio 2022) I recenti sconvolgimenti politici avvenuti in Afghanistan, con il ritorno al potere dei talebani, non hanno fatto altro che acuire situazioni di profonda povertà e disagio già gravemente persistenti nel paese. Il “Guardian” mette in evidenza le storie di alcune donne, costrette ad accettare un prezzo terribile per andare avanti. E’ il caso di Delaram Rahmati, che vive in una capanna di fango con un tetto di plastica in uno dei bassifondi della città di Herat. La siccità ha reso il loro villaggio invivibile e la terra impraticabile. Assieme a circa 3 milioni e mezzo di afgani, costretti a lasciare le loro case, anche la famiglia Rahmati ora vive in un quartiere per sfollati interni (IDP). LEGGI ANCHE => Vende la figlia di 9 anni per sfamare la famiglia: l’ennesimo drammatico caso in Afghanistan Non c’è lavoro, e la 50enne deve far fronte alle spese ospedaliere per ...