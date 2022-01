Highlights Serie A | tutti i gol della 23^ giornata | VIDEO

Advertising

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: Highlights @SerieA, tutti i gol della 23^ giornata | #VIDEO - #Calcio #SerieA #SerieATIM #MilanJuventus #MilanJuve http… - PianetaMilan : Highlights @SerieA, tutti i gol della 23^ giornata | #VIDEO - #Calcio #SerieA #SerieATIM #MilanJuventus #MilanJuve - DbossVinay1 : RT @PianetaMilan: #MilanJuventus 0-0: gli highlights (23^ giornata @SerieA) | #Video - #Calcio #SerieA #SerieATIM #MilanJuve @acmilan #ACMi… - infoitsport : VIDEO – Milan-Juventus 0-0, Serie A: gli highlights della partita - internewsit : VIDEO - Milan-Juventus 0-0, Serie A: gli highlights della partita - -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Serie

RisultatiA, classifica/ Reti bianche a San Siro: milan e Juventus si annullano Erlic si prende un giallo dopo il fallo ai danni di Gabbiadini. Reca la mette in mezzo, nessun compagno di ...VIDEO NAPOLI SALERNITANA (4 - 1): TUTTO FACILE PER I PARTENOPEI Il Napoli asfalta la Salernitana nel derby campano calando un bel poker firmato da Juan Jesus , Mertens , Rrahamani e Insigne . I ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Highlights e Gol Milan Juve, le immagini delle azioni salienti del pareggio tra bianconeri e rossoneri di ieri sera a San Siro Si è concluso a rete invi ...Video Napoli Salernitana (4-1) gol e highlights: la compagine partenopea vince il derby campano valido per la 23^ giornata del campionato di Serie A, e aggancia il Milan al secondo posto. Il Napoli as ...