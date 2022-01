Highlights e gol Guinea-Gambia 0-1, ottavi Coppa d’Africa 2022 (VIDEO) (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Guinea-Gambia 0-1, match valido per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa 2022. E’ l’attaccante del Bologna, Musa Barrow, a regalare il passaggio del turno al Gambia, grazie al gol messo a segno a venti minuti dalla fine. La Guinea prova ad attaccare, ma alla fin fine non trova occasioni da gol degne di nota e così si arrende all’eliminazione. Di seguito le immagini salienti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ilcon glie i gol di0-1, match valido per glidi finale di. E’ l’attaccante del Bologna, Musa Barrow, a regalare il passaggio del turno al, grazie al gol messo a segno a venti minuti dalla fine. Laprova ad attaccare, ma alla fin fine non trova occasioni da gol degne di nota e così si arrende all’eliminazione. Di seguito le immagini salienti. SportFace.

Advertising

sscnapoli : HIGHLIGHTS | I gol degli azzurri nel match contro la Salernitana Bravi ragazzi!! ??????? ?? #ForzaNapoliSempre - SerieA : HIGHLIGHTS | Altro gol pesante nel finale per i nerazzurri: #Dzeko colpisce di testa! ?????? #InterVenezia 2-1 #SerieATIM?? #WeAreCalcio - SeriousSpidey : RT @SerieA: HIGHLIGHTS | Altro gol pesante nel finale per i nerazzurri: #Dzeko colpisce di testa! ?????? #InterVenezia 2-1 #SerieATIM?? #WeAre… - MegaParitr2 : HIGHLIGHTS | Altro gol pesante nel finale per i nerazzurri: #Dzeko colpisce di testa! ?????? #1xbet #InterVenezia 2-1 #SerieATIM?? #WeAreCalcio - Betwinner1985 : HIGHLIGHTS | Altro gol pesante nel finale per i nerazzurri: #Dzeko colpisce di testa! ?????? #BetWinner #InterVenezia… -