Hellas Verona, in arrivo offerta dalla Premier League per Barak (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Newcastle sarebbe pronto ad offrire una bella cifra per il centrocampista Antonin Barak dell'Hellas Verona L'Hellas Verona trema e rischia di perdere nel mercato di gennaio Antonin Barak. L'intenzione della società è quella di non vendere il centrocampista, ma a fronte di un'offerta importante è quasi impossibile rifiutare. offerta che arriverebbe dalla Premier League, il Newcastle sarebbe pronto ad offrire 20 milioni più bonus per portare il ceco in Inghilterra già a gennaio. A riferirlo L'Arena. L'articolo proviene da Calcio News 24.

