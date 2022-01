Ha vestito le star più celebri, e ha creato il profumo più venduto al mondo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un altro lutto nel mondo fashion. Si è spento all’età di 73 anni Manfred Thierry Mugler, storico couturier francese. La notizia della morte è stata diffusa dall’account Instagram ufficiale nella tarda serata del 23 gennaio: «Siamo devastati nell’annunciare la morte del signor Manfred Thierry Mugler, domenica 23 gennaio 2022. Possa la sua anima riposare in pace» si legge nella caption di una foto nera. Leggi anche › Lourdes Ciccone: una sexy guerriera per Mugler con tanti messaggi nascosti Lo stilista era al momento sotto i riflettori con una retrospettiva al Musée des Arts Décoratifs, Couturissime, inaugurata lo scorso settembre. «Sono sempre stato affascinato dall’animale più bello della terra: l’essere umano. Ho usato tutti gli strumenti a mia disposizione per ... Leggi su iodonna (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un altro lutto nelfashion. Si è spento all’età di 73 anni Manfred Thierry Mugler, storico couturier francese. La notizia della morte è stata diffusa dall’account Instagram ufficiale nella tarda serata del 23 gennaio: «Siamo devastati nell’annunciare la morte del signor Manfred Thierry Mugler, domenica 23 gennaio 2022. Possa la sua anima riposare in pace» si legge nella caption di una foto nera. Leggi anche › Lourdes Ciccone: una sexy guerriera per Mugler con tanti messaggi nascosti Lo stilista era al momento sotto i riflettori con una retrospettiva al Musée des Arts Décoratifs, Couturissime, inaugurata lo scorso settembre. «Sono sempre stato affascinato dall’animale più bello della terra: l’essere umano. Ho usato tutti gli strumenti a mia disposizione per ...

