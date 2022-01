Guinea-Gambia, Coppa d’Africa: probabili formazioni e diretta tv (Di lunedì 24 gennaio 2022) Guinea-Gambia è la gara degli ottavi di finale, che oggi a partire dalle 17.00 prenderà avvio allo Stadio Kouekong di Bafoussam, terzo sfida di questa fase della Coppa delle Nazioni Africane 2022. La nazionale guineense sulla carta scenderà in campo da favorita, ma il match si presenta nell’insieme equilibrato. Ecco cosa c’è da sapere sull’incontro e le possibili formazioni inziali delle due nazionali. Statistiche e curiosità di Guinea-Gambia La Guinea ha iniziato il suo cammino in questa edizione della Coppa d’Africa, vincendo per 1-0 contro il Malawi. Poi, la squadra di Diawara, ha prima pareggiato con il Senegal (0-0) e infine perso con lo Zimbabwe per 2-1. La nazionale guineense, così come l’avversaria odierna, è da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022)è la gara degli ottavi di finale, che oggi a partire dalle 17.00 prenderà avvio allo Stadio Kouekong di Bafoussam, terzo sfida di questa fase delladelle Nazioni Africane 2022. La nazionale guineense sulla carta scenderà in campo da favorita, ma il match si presenta nell’insieme equilibrato. Ecco cosa c’è da sapere sull’incontro e le possibiliinziali delle due nazionali. Statistiche e curiosità diLaha iniziato il suo cammino in questa edizione della, vincendo per 1-0 contro il Malawi. Poi, la squadra di Diawara, ha prima pareggiato con il Senegal (0-0) e infine perso con lo Zimbabwe per 2-1. La nazionale guineense, così come l’avversaria odierna, è da ...

Advertising

zazoomblog : Guinea-Gambia Coppa d’Africa: probabili formazioni e diretta tv - #Guinea-Gambia #Coppa #d’Africa: - ilveggente_it : ?? #CoppaDAfrica #Guinea Vs #Gambia è un match valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa che si giocherà… - FlexyJay9 : @BetXperience Guinea 1-0 Gambia #Betxperience User ID: 2316764 - NeilMac555 : Guinea v Gambia (Monday) - ASRomaGiovanili : Per chi avrà tempo e possibilità alle 17:00 scende in campo il Gambia di Ebrima Darboe. Match degli ottavi di final… -