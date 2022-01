Gruppo Renault | Haak nuovo direttore prodotti avanzati e pianificazione

(Di lunedì 24 gennaio 2022) BOULOGNE-BILLANCOURT(FRANCIA) (ITALPRESS) – Guido, a partire dal 1° febbraio, entrerà a far parte delcome. Sarà un membro del Board of Management (BOM) dele riferirà a Luca de Meo, CEO del. Il suo incarico a capo dell’Advanced Product Planning Group (APPG) consisterà nel costruire l’offerta e ladei, in collaborazione con i team di Design e Ingegneria per le Marche del. A tal fine, l’APPG approfondisce la conoscenza dei clienti e garantisce il monitoraggio delle offerte della ...

BOULOGNE - BILLANCOURT(FRANCIA) - Guido Haak, a partire dal 1° febbraio, entrerà a far parte delcome Direttore Prodotti avanzati e Pianificazione. Sarà un membro del Board of Management (BOM) dele riferirà a Luca de Meo, CEO del. Il suo ...... la tecnologia su cui si baserà il 90% della futura gamma elettrica del. PIATTAFORME IN COMUNE - L'AlleanzaNissan Mitsubishi ha già sviluppato quattro pianali per auto elettriche, ...BOULOGNE-BILLANCOURT(FRANCIA) (ITALPRESS) - Guido Haak, a partire dal 1° febbraio, entrerà a far parte del Gruppo Renault come Direttore Prodotti avanzat ...Mobilize, il brand del Gruppo Renault dedicato alle soluzioni di mobilità condivisa e sostenibile, continua la sua espansione in Italia con l'inaugurazione di un car-sharing 100% elettrico ad Empoli.