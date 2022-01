Green pass senza scadenza per chi ha la terza dose |  il piano del governo Da oggi in arancione 4 Regioni

Advertising

GuidoDeMartini : ?? SI ROMPE IL FRONTE PRO GREEN PASS ?? ?? GARAVAGLIA: «Basta green pass, torni la normalità»???????????? #dpcm #NoGreenPass - VittorioSgarbi : Anche l'Irlanda abolisce l'inutile 'Green Pass'. @stampasgarbi - VittorioSgarbi : Pensate un po', persino l'Accademia della Crusca dice che il 'Green Pass' è una cagata pazzesca... - BoccardoGrazia : RT @strange_days_82: Io adoro ascoltare Belpietro e quindi lo condivido con tutti voi. ?? Semplice domanda, a che diavolo serve il green pas… - Marisab79879802 : RT @GuidoDeMartini: ??FRA LE MILLE COSE che mi hanno fatto?orrore in questi ultimi 2 anni (dopo l’apice insuperabile raggiunto col divieto p… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Ore 9.33 - Francia, entrato in vigore oggi SuperCriticato, osteggiato, infine approvato dal Parlamento e convalidato dal Consiglio costituzionale, è entrato questa mattina in vigore in ...'Tornare in scena con il teatro pieno, certo cone mascherina Ffp2, ma di avere l'applauso dell'Ariston. E' accaduto due anni fa, ma a noi sembra un'eternità ' ha aggiunto il direttore ...UDINE - Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Udine e Padova i Carabinieri del Nas di Udine, coadiuvati da militari del Nas veneto e dei Comandi Carabinieri ..."Non una sola novità si affaccia all'orizzonte in questo periodo emergenziale, la quale non porti un nome, autentico o artefatto, in inglese" ...