Green pass senza scadenza per chi ha la terza dose almeno fino alla quarta

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen –per chi ha fatto la: a quanto pare il governo avrebbe deciso, tuttavia dipende ovviamente se servirà o meno la. In ogni caso nei prossimi giorni il governo deciderà se varare il provvedimento che allunga a tempo indeterminato la validità della certificazione verde. Ma l’esecutivo Draghi dovrà anche decidere se rinnovare l’ordinanza che impone l’obbligo di tampone a chi entra nel nostro Paese, anche se cittadino Ue in possesso di. Ordinanza che scade il 31 gennaio. Tutti temi all’ordine del giorno della riunione con i presidenti di Regione convocata per domani. L’altro è l’abolizione delle fasce di colore che prevedono restrizioni, ormai ...

Regole diverse per gli spostamenti e qualche piccola differenza per quanto riguarda il Super: da lunedì 24 gennaio diventano cinque le Regioni italiani che si colorano di arancione. Alla Valle d'Aosta si aggiungono infatti Abruzzo , Friuli Venezia Giulia , Piemonte e Sicilia . ...e cabine antivirus Per entrare nel palazzo bisognerà sottoporsi a una doppia "scansione": la prima per misurare la temperatura corporea, la seconda per verificare la validità del...Il Piemonte da lunedì 24 gennaio passerà in zona arancione, insieme ad Abruzzo, Sicilia e Friuli: lo conferma l’ordinanza firmata questo pomeriggio dal ministro della Salute Roberto Speranza. Nonostan ...Zona gialla e arancione: regole e green pass Con le nuove misure imposte dal governo, e valide fino al 31 gennaio 2022, tra zona bianca e gialla ci sono poche differenze. Una delle principali ...