Green pass | quando scade dopo la terza dose del vaccino anti-Covid e cosa fare dopo

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Sei, nove mesi o un anno di validità? Al momento, le ultime misure generano perplessità. Ma il governo potrebbe nuovamente valutare la data dinza del certificato verde per chi ha ricevuto il booster del, in attesa di conoscere nuovi dati sull'eventuale quarta

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Oltre alla possibilità di spostarsi liberamente all'interno della Ue, la nuova raccomandazione prevede che ilottenuto dopo la vaccinazione resterà valido per 9 mesi, mentre quello ...Da oggi anche Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Abruzzo e Sicilia si aggiungono alla Val d'Aosta nella zona di rischio intermedio con restrizioni solo per i non vaccinati. Ultimi dati confermano la ...Cambiano le regole, che riguardano principalmente chi non ha il Super Green pass, mentre coloro che hanno la certificazione rafforzata non subiscono particolari limitazioni. A differenza di quanto ...Alla Valle d'Aosta si aggiungeranno infatti Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia in zona arancione.