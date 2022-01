Green pass | l' Italia si incarta sulla durata | cosa può cambiare

Advertising

GuidoDeMartini : ?? SI ROMPE IL FRONTE PRO GREEN PASS ?? ?? GARAVAGLIA: «Basta green pass, torni la normalità»???????????? #dpcm #NoGreenPass - VittorioSgarbi : Anche l'Irlanda abolisce l'inutile 'Green Pass'. @stampasgarbi - VittorioSgarbi : Pensate un po', persino l'Accademia della Crusca dice che il 'Green Pass' è una cagata pazzesca... - cribertolla : RT @lgpapaleo: La Corte Costituzionale ha il dovere etico-giuridico di ABROGARE il Green Pass; il COVID va inserito nei manuali di medicina… - SorryNs : RT @VittorioSgarbi: Pensate un po', persino l'Accademia della Crusca dice che il 'Green Pass' è una cagata pazzesca... -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

I primi a fare il booster rischiano la scadenza a breve. Il governo studia un certificato senza limiti per chi ha tre dosi di REDAZIONE INTERNIDa una parte infatti adotterà dal 24 gennaio il il "vaccinale" francese, equivalente al superitaliano, che prenderà il posto del "sanitario", che poteva essere attivato anche ...Omicron potrebbe avvicinare la fine della pandemia in Europa. Anche per questo la Ue si prepara a raccomandare a tutti gli stati membri di consentire gli spostamenti a chi è vaccinato e ...La vicenda paradossale di un ventenne, dimenticato dalle procedure Asl. Ieri in provincia quattro decessi. Crescono i ricoveri ...