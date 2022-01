Green Pass | il governo pensa ad una proroga per chi ha il booster

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Ilpotrebbere la durata deldi oltre sei mesi per chi ha fatto la terza dose. Al vaglio anche la possibilità di eliminare il tampone per chi arriva dall’estero. Attesa un’informativa Ue per domani. Le regioni in campo per chiedere di eliminare gli asintomatici dalla conta dei ricoverati. Ladele l’informativa Ue “E’ necessario un alleggerimento e rendere tutto quanto più semplice perare dall’emergenza a un trattamento ordinario di una patologia che è entrata prepotentemente nei libri di medicina. Stiamo raggiungendo il plateau, poi i casi caleranno”. È quanto si raccomanda il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Una svolta potrebbe arrivare domani con una raccomandazione al Consiglio ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? SI ROMPE IL FRONTE PRO GREEN PASS ?? ?? GARAVAGLIA: «Basta green pass, torni la normalità»???????????? #dpcm #NoGreenPass - VittorioSgarbi : Anche l'Irlanda abolisce l'inutile 'Green Pass'. @stampasgarbi - VittorioSgarbi : Pensate un po', persino l'Accademia della Crusca dice che il 'Green Pass' è una cagata pazzesca... - stefabauer : RT @MessoraClaudio: Cosa vuol dire 'green pass senza scadenza' per chi ha tre dosi? Semplice: vuol dire che questi maniaci non hanno nessun… - MaryamSenada : ???? 1/4 E se il Green Pass fosse solo l’inaugurazione di una stagione votata al controllo sociale? Viene da chieder… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

Potrebbe di nuovo cambiare la validità del super. Il Governo fa un passo indietro dopo averne accorciato la scadenza da 9 a 6 mesi e, anche per stimolare la somministrazione delle terze dosi, sta pensando di allungarne la validità a 9 ...senza scadenza per chi ha fatto la terza dose : a quanto pare il governo avrebbe deciso, tuttavia dipende ovviamente se servirà o meno la quarta dose . In ogni caso nei prossimi giorni il ...Da oggi in zona arancione ci sono anche Abruzzo, Friuli – Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. Le cinque regioni si aggiungono alla Valle d’Aosta. Le maggiori restrizioni però riguardano i non vaccinat ...A distanza di una settimana dalla nota del parlamentare regionale della Lega, Giovanni Cafeo, sembra che la situazione all'Asp di Siracusa non sia cambiata di molto A distanza di una settimana dalla n ...