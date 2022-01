Green pass, addio scadenza per chi fa la terza dose: il piano del governo per evitare la corsa ai tamponi (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ancora nuove regole in vista per i possessori di Green pass. Alla luce del taglio di durata dai 9 ai 6 mesi, deciso e previsto dal primo di febbraio, il provvedimento imminente sul tavolo del governo è quello di un allungamento della durata del pass sanitario per tutti i vaccinati con terza dose. La decisione mira a risolvere uno dei problemi che tra poco una buona parte della popolazione boosterata comincerebbe ad avere: per molti cittadini la Certificazione verde Covid-19 scadrà a metà marzo prossimo con l’assenza, almeno per ora, di qualsiasi indicazione su una possibile quarta dose da fare. Per queste ragioni il governo ora valuta l’idea di un prolungamento della validità del pass, almeno fino a quando non saranno prese decisioni ... Leggi su open.online (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ancora nuove regole in vista per i possessori di. Alla luce del taglio di durata dai 9 ai 6 mesi, deciso e previsto dal primo di febbraio, il provvedimento imminente sul tavolo delè quello di un allungamento della durata delsanitario per tutti i vaccinati con. La decisione mira a risolvere uno dei problemi che tra poco una buona parte della popolazione boosterata comincerebbe ad avere: per molti cittadini la Certificazione verde Covid-19 scadrà a metà marzo prossimo con l’assenza, almeno per ora, di qualsiasi indicazione su una possibile quartada fare. Per queste ragioni ilora valuta l’idea di un prolungamento della validità del, almeno fino a quando non saranno prese decisioni ...

GuidoDeMartini : ?? SI ROMPE IL FRONTE PRO GREEN PASS ?? ?? GARAVAGLIA: «Basta green pass, torni la normalità»???????????? #dpcm #NoGreenPass - VittorioSgarbi : Anche l'Irlanda abolisce l'inutile 'Green Pass'. @stampasgarbi - VittorioSgarbi : Pensate un po', persino l'Accademia della Crusca dice che il 'Green Pass' è una cagata pazzesca... - mariafalsetta : RT @lgpapaleo: La Corte Costituzionale ha il dovere etico-giuridico di ABROGARE il Green Pass; il COVID va inserito nei manuali di medicina… - itsn1cky : @hilaris__ non so se anche nella tua regione ma qui in Piemonte da 72 ore prima della scadenza del green pass puoi… -