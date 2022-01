Grande Fratello Vip | Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo | «Emana energie negative | è da evitare» VIDEO

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Come sappiamonon ha unasimpatia per Soleil Sorge e anche la nuova arrivatasembra essere d’accordo con la sua coinquilina. Leggi anche: Gf VIP, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano lite: lei lo sbatte fuori (contro Soleil Sorge, parlando con, ha raccontato che...

Stasera , lunedì 24 gennaio 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata delVip . Nell'attesa nella famosa Casa di Cinecittà, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo si sono lasciate andare a delle esternazioni poco carine nei confronti di Soleil Sorge . Nathaly ...L'ingresso di Delia Duran nella Casa delVip non sarebbe l'ultimo di questa edizione. A due mesi circa dalla fine del reality, infatti, in queste ultime ore sono stati annunciati tre nuovi concorrenti del GF Vip pronti a ...Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo si sono confrontate su Soleil Sorge. Le due gieffine si tengono alla larga dalla coinquilina.Novità ‘radiofonica’ all’interno della casa del “Grande Fratello VIP”. Secondo quanto anticipato da TvBlog.it, lunedì 24 gennaio farà il suo ingresso – tra gli altri – Edoardo Donnamaria. Da tempo ...