Grande Fratello Vip | Giulia De Lellis affonda la nuova edizione | ' ' Scioccata' '

Advertising

SBartezzaghi : Oggi un fratello, grande, sulla Stampa. - StefanoGuerrera : più di vent’anni di Grande Fratello e l’unico che ce l’ha fatta sul serio è Luca Argentero - NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - Tizi11538817 : @GrandeFratello Che pizza....ma altri argomenti no....questo grande fratello di una noia mortale..... - GavrStella : @GrandeFratello Non lo appellate piu questo narcisista che si crede pure intelligente. Questa storia ha fatto veram… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Manuel Bortuzzo si prepara a lasciare la Casa delVip . Oggi, 24 gennaio 2022, a quanto pare sarà il giorno dell'addio del ragazzo al reality. Manuel, infatti, torna a casa, alla sua vita per rimettersi in forma, come lui stesso ha ...' Vuoi fare una sonatina con papà? ' chiede l'ex concorrente delVip alla volpina. 'Vi presento chi sto frequentando, si chiama Bella' ha aggiunto il marito di Delia Duran , mettendo ...Il VIP decide di abbandonare la Casa, ma prima incontra sua sorella Jennifer e ribadisce il suo amore per Lulù ...Tra Delia e Soleil potrebbe nascere un'amicizia? Le due all'interno della casa del Gf Vip hanno raccontato cosa le ha unite.