Grande Fratello Vip 6: tre nuovi concorrenti a breve nella casa? (Di lunedì 24 gennaio 2022) A poco meno di due mesi dalla fine del Grande Fratello Vip 6 tre nuovi concorrenti potrebbero entrare nella casa più spiata d'Italia: ecco chi sono. Al Grande Fratello Vip 6 potrebbero arrivare nuovi concorrenti: Edoardo Donnamaria, Antonio Medugno e Gianluca Costantino. Secondo l'indiscrezione lanciata da TvBlog nella prossime puntate Alfonso Signorini aprirà la porta rossa per ripopolare la casa più spiata d'Italia. Oggi infatti potrebbe esserci anche l'uscita di Manuel Bortuzzo, il nuotatore lascerebbe il reality per motivi personali. Linfa nuova al Grande Fratello Vip 6, la casa che il 14 marzo spegnerà le luci decretando il ...

