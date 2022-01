Grande fratello Vip 6: le anticipazioni di lunedì 24 gennaio (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nuovo appuntamento questa sera col Grande fratello Vip. Ecco le anticipazioni della serata di lunedì, 24 gennaio Stasera, lunedì 24 gennaio, in prima serata su Canale 5 trentasettesimo appuntamento con “Grande fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste. Tanti sentimenti si fanno strada nella Casa di “Gf Vip”. In questi giorni più che mai, infatti, i “vipponi” hanno vissuto tutto con Grande intensità. Tutto il gruppo ha sostenuto Manuel Bortuzzo che sta valutando l’ipotesi di concludere con qualche settimana di anticipo il suo splendido percorso all’interno del loft di Cinecittà. Come affronterà questa ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nuovo appuntamento questa sera colVip. Ecco ledella serata di, 24Stasera,24, in prima serata su Canale 5 trentasettesimo appuntamento con “Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste. Tanti sentimenti si fanno strada nella Casa di “Gf Vip”. In questi giorni più che mai, infatti, i “vipponi” hanno vissuto tutto conintensità. Tutto il gruppo ha sostenuto Manuel Bortuzzo che sta valutando l’ipotesi di concludere con qualche settimana di anticipo il suo splendido percorso all’interno del loft di Cinecittà. Come affronterà questa ...

