Golpe in Burkina Faso, l'annuncio dei militari in tv: «Abbiamo preso il potere» (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il presidente del Burkina Faso, Christian Roch Kaboré, è stato arrestato nella capitale Ouagadougou da alcuni militari che si sono ammutinati. I soldati hanno chiesto a Kaboré di firmare le sue dimissioni entro 72 ore. In serata i militari hanno annunciato alla televisione di avere preso il potere. Intanto è stato introdotto il coprifuoco dalle 8 di sera alle 5 di mattina. Gli ammutinamenti militari hanno seguito le proteste di piazza che si sono svolte sabato, in cui i manifestanti avevano chiesto le dimissioni dell'attuale presidente. Kaboré è accusato di non essere riuscito ad arginare il terrorismo di matrice jihadista che da anni pervade il Paese. Le proteste non erano state autorizzate dal governo e sono state disperse con i gas lacrimogeni.

