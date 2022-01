Golf | Pga Tour | Molinari sfiora l’impresa | chiude sesto al ‘The American Express’

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Inizia alla grande il 2022 per Francesco. Ilista torinesein top-10 il, unposto conquistato con uno score di 269 (67 67 67 68, -19) colpi che vale il miglior risultato dall’aprile del 2019, quando si classificò quinto al The Masters al termine di una gara prima dominata e poi gettata al vento. A La Quinta, “Chicco”ha mostrato grandi colpi e giocate andando vicino al. Il titolo è andato allo statunitense Hudson Swafford che, con un totale di 265 (70 65 66 64, -23), cinque anni dopo la prima volta torna a vincere questo appuntamento e festeggia il terzo successo in carriera sul circuito. “Sono contento della prestazione. Si tratta di un buon inizio di stagione e ora ...

IlTour rimane in California con il Farmers Insurance Open in programma sull'affascinante percorso di Torrey Pines. A San Diego il field sarà stellare. In campo nuovamente il numero uno al mondo ...Non è così lontano l'obiettivo di Francesco Molinari , quello di tornare a vincere mettendosi alle spalle il brutto periodo cominciato nell'aprile 2019 dopo il mancato successo al The Masters. L'...