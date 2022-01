Golf: Francesco Molinari sfiora la vittoria al The American Express, chiude 6°. Vince Swafford davanti a Hoge (Di lunedì 24 gennaio 2022) Al primo torneo del 2022, Francesco Molinari sfiora un ritorno a quella vittoria che manca ormai dal 2019, ma anche con il sesto posto finale il torinese può dirsi soddisfatto: a La Quinta, nel The American Express, suo primo torneo del PGA Tour nel 2022, ha ritrovato delle sensazioni che da lungo tempo non aveva. Tre giri in 67 e uno, l’ultimo, in 68 lo portano a chiudere con -4 di giornata e -19 di torneo, ma sarebbe stato sul podio a -20 senza un bogey alla buca 18 seguito a quelli alla 2 e 3 a inizio ultima giornata. Per l’unico vincitore Major italiano c’è anche una buona notizia nel ranking mondiale: rientra nei primi 200, salendo dal numero 249 al numero 181 dell’OWGR, subito dopo un altro ex campione dell’Open Championship, l’Americano Zach ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) Al primo torneo del 2022,un ritorno a quellache manca ormai dal 2019, ma anche con il sesto posto finale il torinese può dirsi soddisfatto: a La Quinta, nel The, suo primo torneo del PGA Tour nel 2022, ha ritrovato delle sensazioni che da lungo tempo non aveva. Tre giri in 67 e uno, l’ultimo, in 68 lo portano are con -4 di giornata e -19 di torneo, ma sarebbe stato sul podio a -20 senza un bogey alla buca 18 seguito a quelli alla 2 e 3 a inizio ultima giornata. Per l’unico vincitore Major italiano c’è anche una buona notizia nel ranking mondiale: rientra nei primi 200, salendo dal numero 249 al numero 181 dell’OWGR, subito dopo un altro ex campione dell’Open Championship, l’o Zach ...

