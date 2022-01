Gli Usa ordinano l’evacuazione delle famiglie dei diplomatici in Ucraina (Di lunedì 24 gennaio 2022) Gli Stati Uniti hanno ordinato l’evacuazione delle famiglie diplomatici in Ucraina “a causa della persistente minaccia di un’operazione militare russa”. Lo si apprende da fonti del Dipartimento di stato. Il personale non essenziale può lasciare l’ambasciata se lo desidera, e i cittadini americani residenti in Ucraina “dovrebbero considerare ora” di lasciare il Paese con voli commerciali o altri mezzi di trasporto. “La situazione della sicurezza, in particolare lungo i confini dell’Ucraina, nella Crimea occupata dalla Russia e nella Donetsk controllata dalla Russia, è imprevedibile e potrebbe deteriorarsi in qualsiasi momento” si legge nel comunicato del Dipartimento di Stato. Lo si apprende da fonti del Dipartimento di Stato che hanno raccomandato di ridurre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Gli Stati Uniti hanno ordinatoin“a causa della persistente minaccia di un’operazione militare russa”. Lo si apprende da fonti del Dipartimento di stato. Il personale non essenziale può lasciare l’ambasciata se lo desidera, e i cittadini americani residenti in“dovrebbero considerare ora” di lasciare il Paese con voli commerciali o altri mezzi di trasporto. “La situazione della sicurezza, in particolare lungo i confini dell’, nella Crimea occupata dalla Russia e nella Donetsk controllata dalla Russia, è imprevedibile e potrebbe deteriorarsi in qualsiasi momento” si legge nel comunicato del Dipartimento di Stato. Lo si apprende da fonti del Dipartimento di Stato che hanno raccomandato di ridurre ...

