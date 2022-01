Gli italo-americani vorrebbero Draghi al Quirinale. Un sondaggio di We the Italians

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 24 gennaio 2022) We the, la media company italiana dedicata alla promozione dell’Italia presso la comunitàamericana, ha chiesto ad un campione rappresentativo degli Italiani in America quale sarebbe il Presidente della Repubblica da loro preferito. Negli Stati Uniti, chi ha origini italiane e cittadinanza americana è abituato a votare (quasi) direttamente il suo Presidente. Così, We theha selezionato alcune migliaia di, divisi per ognuna delle 9 aree in cui ha diviso geograficamente gli Stati Uniti, e nello scorso fine settimana ha chiesto loro chialper i prossimi 7 anni, se potessero votare direttamente anche in Italia. We theha selezionato, senza indicare alcuna preferenza, 10 nomi che ...