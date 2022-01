Gli affari d’oro delle compagnie di trasporto marittimo durante la pandemia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Secondo le previsioni i prezzi delle spedizioni transoceaniche dovrebbero restare alti per buona parte del 2022, confermando il record di profitti, 15o miliardi, incassati nel 2021. A farne le spese sono le aziende più piccole e i consumatori. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Secondo le previsioni i prezzispedizioni transoceaniche dovrebbero restare alti per buona parte del 2022, confermando il record di profitti, 15o miliardi, incassati nel 2021. A farne le spese sono le aziende più piccole e i consumatori. Leggi

Advertising

scandura : Tre volte catturato dai libici in mare: le vedette che l'Italia ha dato alle milizie moltiplicano gli affari dei tr… - claudiogardini2 : @Cartabellotta Di sicuro non voi... State facendo affari d'oro da due anni.. non vedo che interesse possiate avere… - p_possamai : La nuova leadership di Alessandro Benetton comincia con l'assunzione di responsabilità per gli errori del passato e… - Politic01774202 : Se ci perculano in tutto il mondo, sbarcano a frotte e entrano da tutte le parti nullafacenti e delinquenti, si com… - Geopoliticainfo : ????Oggi il segretario generale della #Nato, Jens #Stoltenberg, incontrerà il ministro per gli Affari esteri, il Comm… -