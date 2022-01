Giulio Regeni e l’omicidio di un ragazzo che ha guardato negli occhi “tutto il male del mondo”

Palazzo_Chigi : Questa mattina il Presidente Draghi e il Ministro Cartabia hanno incontrato Paola e Claudio Regeni, genitori di Giu… - amnestyitalia : Domani saranno passati sei anni esatti dal rapimento di Giulio Regeni al Cairo. Anche quest’anno vi invitiamo ad un… - TgrRaiFVG : #Regeni, molte le iniziative a Fiumicello martedì #25gennaio, giorno del triste anniversario del rapimento di Giuli… - Gabriellagiallo : RT @Palazzo_Chigi: Questa mattina il Presidente Draghi e il Ministro Cartabia hanno incontrato Paola e Claudio Regeni, genitori di Giulio,… - ERivetta : RT @GiulioSiamoNoi: Fin dal mattino Fiumicello si colorerà di giallo con una maratona di letture presso le panchine gialle e l'inaugurazion… -

TRIESTE. Erano le 19.41 del 25 gennaio 2016, quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir.scriveva dal Cairo alla fidanzata per farle sapere che stava uscendo. Poi più nulla. Zittito per sempre. Rapito, torturato, ucciso. In quel silenzio è morta, insieme al giovane ...Stamattina intorno alle 11.30 il premier Draghi e la ministra Cartabia hanno dialogato in videoconferenza con i genitori di, Paola e Claudio, accompagnati dall'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini . L'incontro si è svolto in videoconferenza e in esso si è discusso circa "le possibili iniziative per ...Negli anniversari della rivoluzione e della scomparsa di Regeni, Il Cairo si sponsorizza con gli alleati. Ma i numeri sull’uso della pena di morte e gli abusi sugli attivisti dicono altro. Oggi tante ...A 6 anni di distanza dalla sua morte, Giulio Regeni non ha ancora visto una vera giustizia e la sua famiglia non ha neppure potuto ancora vedere i volti dei 4 uomini accusati di aver torturato e uccis ...