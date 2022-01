Giovanna Botteri racconta la sua esperienza da positiva al Covid e ringrazia il vaccino | VIDEO (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ha raccontato dalla Cina l’esplosione della pandemia a partire dall’epicentro di Wuhan, riuscendo a non infettarsi, fino a qualche giorno fa: Giovanna Botteri, corrispondente della Rai, ha raccontato a Domenica In la sua esperienza da positiva al Covid, contratto in Francia: “Sono stata male, soffro di alcune patologie, sono una bronchitica cronica e i vaccini mi hanno salvata dall’ospedalizzazione. Purtroppo c’è poco da fare, in una situazione come quella della Francia, che fino a pochi giorni fa faceva registrare 500mila nuovi casi al giorno, con Omicron così contagiosa è inevitabile pensare di prenderlo. Il virus circolava moltissimo e c’è una certa quota di popolazione non vaccinata, che ha intasato gli ospedali. C’erano neonati che finivano subito in terapia ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Hato dalla Cina l’esplosione della pandemia a partire dall’epicentro di Wuhan, riuscendo a non infettarsi, fino a qualche giorno fa:, corrispondente della Rai, hato a Domenica In la suadaal, contratto in Francia: “Sono stata male, soffro di alcune patologie, sono una bronchitica cronica e i vaccini mi hanno salvata dall’ospedalizzazione. Purtroppo c’è poco da fare, in una situazione come quella della Francia, che fino a pochi giorni fa faceva registrare 500mila nuovi casi al giorno, con Omicron così contagiosa è inevitabile pensare di prenderlo. Il virus circolava moltissimo e c’è una certa quota di popolazione non vaccinata, che ha intasato gli ospedali. C’erano neonati che finivano subito in terapia ...

