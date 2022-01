Giovanna Botteri positiva al Covid: "Il vaccino mi ha salvato la vita" (Di lunedì 24 gennaio 2022) "Se non fossi stata vaccinata sarebbe andata molto peggio", con questa frase la giornalista Giovanna Botteri racconta la sua esperienza con il Covid. Proprio lei che nel 2020 ci ha aggiornato giorno dopo giorno sull'esplosione della... Leggi su europa.today (Di lunedì 24 gennaio 2022) "Se non fossi stata vaccinata sarebbe andata molto peggio", con questa frase la giornalistaracconta la sua esperienza con il. Proprio lei che nel 2020 ci ha aggiornato giorno dopo giorno sull'esplosione della...

Advertising

chetempochefa : 'I vaccini mi hanno protetto e salvato, anche se non è stata assolutamente una passeggiata. Non voglio neanche pens… - chetempochefa : 'Tutti quelli che trovi nelle terapie intensive e negli ospedali, dove addirittura ci sono figli di mamme no-vax...… - chetempochefa : Domenica a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre: ?? @EnricoLetta ?? @RobertoBurioni ?? @lucianinalitti ?? Giuseppe Tornat… - CieloGrigioStop : RT @chetempochefa: 'I vaccini mi hanno protetto e salvato, anche se non è stata assolutamente una passeggiata. Non voglio neanche pensare c… - telodogratis : Giovanna Botteri positiva al Covid: “Il vaccino mi ha salvato la vita” -